Heiger Scholz, Leiter des Krisenstabes des Landes Niedersachsen.

Hannover. Die Anmeldung für die Corona-Impfungen in Niedersachsen droht für Interessenten zum Geduldsspiel zu werden.

Die Terminvergabe startet am Donnerstag (8 Uhr) und ist per Telefon und online möglich. Weil der Impfstoff knapp ist, werde es zu Beginn allerdings nur wenige Termine geben, sagte der Leiter des Corona-Krisenstabs, Heiger Scholz, am Dienst