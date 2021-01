Stephan Seiters, Vorsitzender Richter des sechsten Zivilsenats beim Bundesgerichtshof (BGH).

Uli Deck/dpa/Archivbild

Karlsruhe. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in mehreren Diesel-Verfahren Ablehnungsgesuche gegen die Richter des zuständigen Senats zurückgewiesen.

Es gebe „keinen Anlass, an der Unvoreingenommenheit und Objektivität der abgelehnten Richter zu zweifeln“, heißt es in den Beschlüssen vom 9. Dezember, die am Dienstag veröffentlicht wurden. (Az. VI ZR 885/20 u.a.)Die Kläger hatten jeweils