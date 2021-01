Die Aufschrift „Polizei“ leuchtet auf einem Polizeifahrzeug.

Nantes. Gegen den in Deutschland zu lebenslanger Haft verurteilten sogenannten Maskenmann ist wegen Mordes an einem Minderjährigen in Frankreich ein Ermittlungsverfahren eröffnet worden.

Es werde außerdem unter anderem wegen Entführung eines unter 15-Jährigen ermittelt, bestätigte die Staatsanwaltschaft in Nantes der Deutschen Presse-Agentur in Paris am Dienstag. Der 50-Jährige war am 20. Januar aus der Justizvollzugsansta