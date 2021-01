Bremer Amateurfußball startet frühestens am 1. April

Ein Fußballtor hebt sich auf dem Sportplatz vor dem Himmel ab.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Bremen. Die Amateurfußball-Teams in Bremen werden frühestens am 1. April wieder Pflichtspiele bestreiten.

Das teilte der Bremer Fußball-Verband am Dienstag mit. Los gehen soll es nach derzeitiger Planung mit zwei Pokalrunden am Karfreitag (2. April) und Ostermontag (5. April), wenn die Lage in der Coronavirus-Pandemie dies zulässt. Die Ligen s