Der Fahrer des Mercedes wurde bei dem Unfall in Hatten-Sandkrug schwer verletzt.

Nonstopnews

Hatten. Ein 22-Jähriger ist in Hatten-Sandkrug mit seinem Auto gegen einen Baum geknallt und schwer verletzt worden. Sein nur mit Sommerreifen ausgestatteter Mercedes musste abgeschleppt werden.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Montag gegen 22.18 Uhr auf der Bümmersteder Straße (K346) in Hatten-Sandkrug. Der 22-jährige Oldenburger war mit einem Mercedes auf der Bümmersteder Straße in Richtung Oldenburg unterwegs. In Höhe d