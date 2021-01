Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße.

Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Hatten. Ein 22-Jähriger ist in Hatten-Sandkrug (Landkreis Oldenburg) mit seinem Auto gegen einen Baum geknallt und schwer verletzt worden.

Der Mann war am Montagabend in Richtung Oldenburg unterwegs und kam mit dem Wagen aus noch unbekannter Ursache von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.