Der Angeklagte Abu Walaa, mutmaßlicher Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Deutschland, steht im Oberlandesgericht hinter seinen Verteidigern.

Ole Spata/dpa/Archiv

Celle. In dem seit mehr als drei Jahre laufenden Prozess gegen den mutmaßlichen Deutschland-Chef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Walaa, hat die Verteidigung am Dienstag weitere Anträge gestellt.

Ursprünglich hatte das Oberlandesgericht Celle ins Auge gefasst, an dem inzwischen 240. Prozesstag mit dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft zu beginnen. Wann diese nun starten, war zunächst offen. Die Verteidigung stellte einen weiteren Bew