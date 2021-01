Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) hat derzeit keinen leichten Stand, gibt sich aber kämpferisch und sagt: "Wer nicht mit Kritik umgehen kann, sollte besser nicht in die Politik gehen."

Christophe Gateau/dpa

Hannover. Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann spricht im Interview über die Wucht, mit der Corona nach dem Sommer plötzlich wieder da war, die mögliche Rückkehr des Handschlags und räumt Fehler bei den Impf-Briefen für die über 80-Jährigen ein. Trotz aller Kritik denke sie aber nicht daran, hinzuwerfen, betont die SPD-Politikerin und zeigt auf Erfolge, die Niedersachsen im Kampf gegen die Pandemie erzielt habe.

Frau Ministerin, hätten Sie damit gerechnet, dass wir nach der Entspannung im Sommer nochmal in eine so heftige neuerliche Corona-Welle geraten? Dass die Zahl der Neuinfektionen in der kalten Jahreszeit im Vergleich zum Sommer wie