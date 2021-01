87-Jährige bei Brand in Schöningen ums Leben gekommen

Schöningen. Eine 87-Jährige ist beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Schöningen (Landkreis Helmstedt) ums Leben gekommen.

Die Frau wurde am Montag in der stark verrauchten Wohnung gefunden und starb kurz darauf, wie die Polizei Wolfsburg mitteilte. Die Bewohner der anderen drei Wohnungen wurden in Sicherheit gebracht. Zur genauen Klärung der Todesursache soll