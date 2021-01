Das Logo des VfL Wolfsburg.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Der deutsche Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg setzt seinen Umbruch fort und hat für die kommende Saison die deutsche Nationalspielerin Tabea Waßmuth vom Bundesliga-Konkurrenten 1899 Hoffenheim verpflichtet.

Die 24 Jahre alte Offensivspielerin unterschrieb beim VfL einen bis 2024 gültigen Dreijahresvertrag, der am 1. Juli dieses Jahres in Kraft treten wird.„Tabea hat insbesondere in den letzten beiden Jahren eine beeindruckende Entwicklung gen