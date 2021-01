FDP will Wirtschaftswachstum in Landesverfassung aufnehmen

Stefan Birkner, Fraktionsvorsitzender der FDP in Niedersachsen, spricht.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover. Die FDP will ein Bekenntnis zum wirtschaftlichen Wachstum in der Landesverfassung verankern.

Ein solches Staatsziel sei wichtig, um den Wohlstand des Landes und seiner Bürger zu erhalten und auszubauen, heißt es in der Begründung eines Gesetzentwurfs der Liberalen. In der Corona-Debatte, aber auch in der Klimapolitik werde vielfac