Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht.

Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Celle. Die Polizei hat in Celle ein illegales Kasino hochgenommen.

Darin saßen 21 Männer „bei Speis und Trank an Pokertischen und Glücksspielautomaten“, wie die Polizei am Montag mitteilte. Einige der Spieler versuchten bei dem Einsatz in der Nacht zu Sonntag noch zu flüchten oder versteckten sich in Nebe