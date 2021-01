Eine Person füllt einen Lottoschein aus.

Inga Kjer/dpa

Hannover. Ein anonymer Lotto-Spieler aus Niedersachsen ist per Zufalls-Tipp zum mehrfachen Millionär geworden.

Der Spieler oder die Spielerin habe in einer Annahmestelle im Landkreis Diepholz per Quick-Tipp am Computer die Zahlen per Zufallsgenerator ausgewählt, teilte Lotto Niedersachsen am Montag mit. Der Gewinn für den Volltreffer in „6 aus 49“