Ein Löschfahrzeug fährt mit Blaulicht über eine Straße.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Weener. Nach einem Brand in Weener in Ostfriesland hat die Polizei die Identität des Toten ermittelt.

Es handle sich um einen 53 Jahre alten Mann, sagte eine Sprecherin der Polizei Leer am frühen Montagmorgen. Ob der Mann auch in der Wohnung lebte, in der er gefunden wurde, sei noch unklar. Am Samstag hatten Nachbarn Rauch aus dem Dach auf