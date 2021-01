Das Blaulicht auf einem Polizeiauto.

Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Lehrte. Unbekannte haben einen Mann in Hannover wegen seiner Hautfarbe rassistisch beleidigt und getreten.

Beim Einsteigen in eine S-Bahn am Hauptbahnhof am Freitagabend beschimpften sie den 25-Jährigen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Um eine Eskalation zu vermeiden, entfernte sich der junge Mann von der Gruppe und setzte sich abseits hin.