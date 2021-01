5:2 in Nürnberg: Hannover hat Aufstieg wieder im Blick

Der Nürnberger Nikola Dovendan und Sei Muroya von Hannover 96 (l-r.) am Ball.

Daniel Karmann/dpa

Nürnberg. Was für ein Hinrunden-Abschluss: Hannover 96 gewinnt das Duell zweier ehemaliger Bundesligisten in Nürnberg klar. Der Relegationsplatz ist jetzt wieder in Reichweite.

Hannover 96 hat die Zweitliga-Hinrunde mit einem spektakulären Auswärtssieg beendet. Nach dem 5:2 (2:1)-Erfolg beim 1. FC Nürnberg haben die Niedersachsen sogar die Aufstiegsplätze wieder im Blick. Nach der Hälfte der 34 Saisonspiele beträg