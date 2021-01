Breite Lockerungsdebatte nötig

Gastronomische Betriebe leiden unter den aktuellen Corona-Beschränkungen ganz besonders. Sie brauchen dringend eine Perspektive.

Philipp von Ditfurth/dpa

Hannover. Nach immer weiteren Corona-Verschärfungen muss dringend auch über Lockerungen diskutiert werden. Nicht nur viele Wirtschaftszweige, auch die Menschen brauchen eine Perspektive, die Mut macht. Ein Kommentar.

Wieder einmal tritt an diesem Montag in Niedersachsen eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Und auch in den anderen Bundesländern wurden oder werden in diesen Tagen neue Vorgaben scharf geschaltet, um diese gefährliche Pandemie in