Handschellen sind an einem Gürtel eines Justizvollzugsbeamten befestigt.

Frank Molter/dpa/Archivbild

Hannover. Der zu lebenslanger Haft verurteilte sogenannte Maskenmann ist wegen eines möglichen weiteren Verbrechens nach Frankreich ausgeliefert worden.

Wie ein Sprecher des Justizministeriums in Hannover am Samstag bestätigte, wurde Martin N. am 20. Januar aus der Justizvollzugsanstalt Celle in die JVA Offenburg gebracht, wo er den Franzosen übergeben wurde. Zuvor hatten RTL und NDR über