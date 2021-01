Weniger Menschen erkranken an Grippe oder dem Norovirus

Berlin. Schnupfen, Halsweh oder Durchfall - für viele Erkrankungen sind Viren verantwortlich. Corona-Regeln wie Kontaktbeschränkungen machen es den Erregern schwer, sich zu verbreiten.

In der Corona-Pandemie sind in Niedersachsen deutlich weniger Erkrankungen mit anderen Infektionskrankheiten wie Grippe gemeldet worden. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Demnach wurden in diesem Winter deutlich wen