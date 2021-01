Niedersachsen will Ferien nicht verschieben

Grant Hendrik Tonne (SPD), Kultusminister in Niedersachsen, vor der Presse.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Kultusminister Tonne will trotz Wechselunterrichts und Distanzlernens an den Ferienterminen in Niedersachsen festhalten. Eine Verschiebung der Prüfungen für die Abschlussjahrgänge lehnt er ab.

Die Schulferien in Niedersachsen sollen trotz der Corona-Einschränkungen nicht verschoben werden. „In so einer verrückten Zeit ist man gut beraten, nichts grundsätzlich auszuschließen. Unser Ziel ist aber so viel Verlässlichkeit wie möglich