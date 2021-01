Ein Volleyball-Spiel.

Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild

Hildesheim. Die Partie gegen die Niedersachsen hat die Mannschaft von Volleys-Trainer Cedric Enard für sich entschieden. Der Sieg gegen den Außenseiter aus Giesen hinterließ bei den Berlinern jedoch einen faden Beigeschmack.

Der achte Sieg in Serie in der Volleyball-Bundesliga hat die Berlin Volleys nicht so recht glücklich gestimmt. „Wir hatten zu viele Tiefpunkte“, sagte Trainer Cedric Enard, nachdem sein Team bei den Grizzlys Giesen am Samstag mit 3:2 (25:19