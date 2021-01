Leverkusen geht am Stock: 0:1 gegen Wolfsburg

Leverkusens Moussa Diaby und Wolfsburgs Xaver Schlager (l-r.) im Duell um den Ball.

Ina Fassbender/AFP/Pool/dpa

Leverkusen. Die Leistung und der Sieg gegen Dortmund waren offenbar nur ein Strohfeuer. Bayer Leverkusen verliert nach starkem ersten Saisondrittel in der Bundesliga den Anschluss an den FC Bayern und geht auch personell mehr und mehr am Stock.

Nein, dass der FC Bayern München schon Meister ist, glaubt Peter Bosz noch nicht. „Da kann man nicht von ausgehen“, sagte der Trainer von Bayer Leverkusen. Eigene Ansprüche meldete der Coach des Tabellendritten im Meisterrennen aber aktuell