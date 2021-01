In Deutschland hatte der sogenannte "Maskenmann" jahrelang kleine Jungen missbraucht und drei von ihnen im Alter von acht, neun und 13 Jahren ermordet.

Celle. Zwischen 1992 und 2001 schlich er sich in Norddeutschland nachts maskiert an die Betten seiner Opfer. 2012 wurde er vor dem Landgericht Stade verurteilt: Der zu lebenslanger Haft verurteilte sogenannte "Maskenmann" ist wegen eines möglichen weiteren Verbrechens nach Frankreich ausgeliefert worden.

