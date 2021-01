Ein Toter bei Hausbrand in Weener

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Weener. Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Weener in Ostfriesland ist ein Mensch gestorben.

Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, bemerkten Nachbarn gegen 1.35 Uhr eine Rauchentwicklung aus dem Dach des Hauses im Ortsteil Vellage. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand, Flammen schlugen aus d