Großbrand in Innenstadt von Hann. Münden

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen einen Brand in der historischen Altstadt von Hann. Münden.

Stefan Rampfel/dpa

Hann. Münden. Ein Brand in der historischen Innenstadt von Hann.

Munden hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Derzeit stehen in der dicht bebauten Innenstadt mehrere Häuser in Flammen, wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen sagte. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot vor Ort und bekämpfe