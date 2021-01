Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) nimmt an einer Pressekonferenz teil.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Obwohl der Großteil der Schüler derzeit zu Hause unterrichtet wird, will Niedersachsens Landesregierung an den Terminen für die Abschlussprüfungen in den Schulen festhalten.

„Eine Absage der Prüfungen halte ich zum jetzigen Zeitpunkt für falsch. Das ist eine Debatte zur Unzeit“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. „Die Schüler haben Anspruch auf eine faire P