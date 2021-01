Ein Leuchtschild der Polizei weist auf einen Unfall hin.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Bad Zwischenahn. Beim Aufprall eines Autos auf einen Baum in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) ist die Beifahrerin im Wagen schwer verletzt worden.

Der 83-jährige Fahrer sei bei dem Unfall am Freitagabend leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die 79-Jahre alte Frau und der Mann wurden in ein Krankenhaus gebracht.Der Wagen war auf der Oldenburger Straße in Richtung Bad Zwisch