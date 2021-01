Kontaktnachverfolgung in Bremen wieder gewährleistet

Andreas Bovenschulte (SPD), Bürgermeister von Bremen.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremen. Die Gesundheitsbehörden in Bremen sind angesichts gesunkener Infektionszahlen wieder in der Lage, die Kontaktnachverfolgung bei positiven Corona-Fällen zu gewährleisten.

Das sei eine richtig gute Nachricht, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Freitag in seiner Regierungserklärung in der Bürgerschaft. Die lückenlose Nachverfolgung sei eine der zentralen Säulen im Kampf gegen die Pandemie und k