Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen.

Hannover. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) setzt auf eine breite Impfkampagne als den entscheidenden Weg aus der Corona-Krise.

„Das Fundament ist der Impfschutz“, sagte Weil am Freitag in einer Regierungserklärung in einer Sondersitzung des Landtags in Hannover. Trotz aktueller Lieferengpässe und Knappheit von Impfstoff gebe es die Perspektive, insbesondere mit de