Hannover. Von Alptraum und Horror ist im Prozess die Rede: Ein Mann verliebt sich in eine 23-Jährige, die will aber nur Freundschaft. Er stellt ihr nach, belästigt sie - tötet sie am Ende. Wie grausam dieses Ende war, lassen erst die Worte der Mutter richtig erahnen.

Wie muss die Mutter des erst 23 Jahre alten Opfers sich gerade fühlen? „Wissen Sie, wie es mir ergeht, wenn ich am Grab meiner Tochter stehe?“, ruft sie dem Angeklagten am Freitag im Prozess am Landgericht Hannover zu. „Mein Kind war schutz