Baukindergeld für mehr als 37 000 Familien in Niedersachsen

Ein Gerüst steht an der Baustelle eines Wohn- und Geschäftshauses.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Frankfurt am Main. In Niedersachsen haben bisher 37 100 Familien eine Zusage für staatliches Baukindergeld erhalten.

Das entspricht 788,3 Millionen Euro an Eigenheim-Zuschüssen, die die Förderbank KfW seit dem Start des seit September 2018 laufenden Programms bis Ende Dezember 2020 verbuchte. In Bremen kommen bisher 2387 Familien in den Genuss der Bauför