Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Wie geht es weiter in der Corona-Krise, darüber beraten der Landtag in Hannover und die Bürgerschaft in Bremen. Auf den Sondersitzungen geben die Regierungschefs einen Ausblick der Lage.

Auf einer Sondersitzung debattieren der niedersächsische Landtag und die Bremische Bürgerschaft heute über die Corona-Krise. Zum Auftakt ist jeweils eine Regierungserklärung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sowie von Bremens Bürgerm