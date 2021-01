Freund der getöteten 19-Jährigen schweigt in U-Haft

Mitarbeiter der Spurensicherung untersuchen den Fundort.

Joto/dpa

Lüneburg. Nach dem gewaltsamen Tod einer 19 Jahre alten Gymnasiastin in Lüneburg schweigt der unter Mordverdacht stehende gleichaltrige Freund in der Untersuchungshaft.

„Er hat sich bisher nicht eingelassen und bekam einen Pflichtverteidiger an die Seite gestellt“, sagte Staatsanwalt Jan Christoph Hillmer am Donnerstag. Der Mann soll die junge Frau am späten Montagabend ermordet haben. Die 19-Jährige sei