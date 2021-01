Die US-Künstlerin Adrian Piper steht bei der Biennale.

Andrea Merola/ANSA/dpa/Archivbild

Goslar. Die US-Künstlerin Adrian Piper (72) erhält den Goslarer Kaiserring 2021.

Sie habe seit Mitte der 60er Jahre die amerikanische Konzeptkunst maßgeblich mitgeprägt, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung der Stadt Goslar. Die undotierte Auszeichnung, die an den 1050 in Goslar geborenen Kaiser Heinrich IV. erinn