Zuckerrüben liegen auf einem Feld vor der Zuckerfabrik von Südzucker.

Armin Weigel/dpa/Archivbild

Ochsenfurt. Ein Virus und Regenmangel haben den deutschen Zuckerrübenbauern in dieser Saison Probleme bereitet. In weiten Teilen des Landes sind die Erträge vergleichsweise niedrig. Nun soll in einigen Regionen eine Notfallzulassung für ein Pflanzenschutzmittel Abhilfe schaffen.

Die Zuckerrübenernte fällt in diesem Jahr schwach aus. Die Bilanz der jetzt im Januar zu Ende gehenden Saison 2020/21 dürfte in Deutschland bei rund 4,1 Millionen Tonnen Zucker liegen, schätzt Fred Zeller, Geschäftsführer des Verbandes Südd