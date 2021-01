Osnabrücks Trainer Marco Grote in einem Stadion.

Friso Gentsch/dpa

Osnabrück. Osnabrücks Trainer Marco Grote hat nach der klaren 0:5-Niederlage beim Hamburger SV einige Wechsel für das Heimspiel gegen Erzgebirge Aue an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) angekündigt.

„Man kann schon vorsichtig davon ausgehen, dass es am Freitag die eine oder andere Änderung geben wird“, sagte Grote am Donnerstag.Der VfL hat vier der vergangenen fünf Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga verloren und zeigte zuletzt beim H