Ein Blaulicht leuchtet auf einem Feuerwehrfahrzeug.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Dörpen. Sturmtief „Goran“ hat am Donnerstag zu zahlreichen Einsätzen von Polizei und Feuerwehr in Niedersachsen geführt.

Sturmtief „Goran“ hat am Donnerstag zu zahlreichen Einsätzen von Polizei und Feuerwehr in Niedersachsen geführt. Nahe Riepe im Landkreis Aurich wurde ein kleinerer Lastwagen von einer Sturmböe erfasst und in den Straßengraben geschleudert,