Eine Windfahne weht im Wind.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Offenbach am Main. Ein Orkantief über der Nordsee sorgt in Niedersachsen und Bremen in den kommenden Tagen für milde Temperaturen.

Der Donnerstag startet bedeckt mit immer wieder einsetzendem Regen und sogar einzelnen Gewittern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. An der Nordseeküste kann es schwere Sturmböen geben. Ab dem Mittag lockert es dann immer weiter a