Verhandlung über Oppositionsklage in Corona-Krise

Justitia-Abbildungen sind an einer Scheibe zu sehen.

Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Bückeburg. Zu Beginn der Corona-Krise beklagte die Opposition, dass die Regierung per Verordnung ohne Mitsprache regiert. Zwar besserte sich die Praxis und Politiker aller Parteien werden eingebunden. Dennoch prüft der Staatsgerichtshof nun, wie viel Mitsprache nötig ist.

Der Staatsgerichtshof in Bückeburg verhandelt am heutigen Donnerstag über eine Klage der Opposition, die sich zu Beginn der Corona-Krise von der Landesregierung ungenügend informiert und eingebunden sah. Die Fraktionen von Grünen und FDP be