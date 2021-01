Euro-Banknoten.

Hannover. Niedersachsen erhält 100 Millionen Euro aus einem Förderpaket des Bundes für die Digitalisierung der Verwaltung.

Das Geld soll in erster Linie im Bereich der Gesundheitsleistungen eingesetzt werden, wie das Innenministerium am Mittwoch in Hannover mitteilte. Zudem gehe es um mehr Einheitlichkeit für einen optimalen Informationsaustausch zwischen den