Die CDU-Fraktion in Niedersachsen fordert das Innenministerium auf, seine Maßnahmen im Kampf gegen Linksextremismus zu verstärken.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Amtsvorgänger Uwe Schünemann hat an Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) geschrieben. In dem Brief, der unserer Redaktion vorliegt, warnt Schünemann davor, die Gewalt aus dem linken Spektrum zu unterschätzen.

Nach den mutmaßlich politisch motivierten Brandanschlägen auf Aufnahmebehörden in Braunschweig und Hannover fordert die CDU in Niedersachsen vom SPD-geführten Innenministerium mehr Anstrengungen im Kampf gegen Linksextremismus. In