Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU).

Michael Sohn/POOL AP/dpa/Archivbild

Uelzen. Für seine Digitalisierungsstrategie bekommt der Landkreis Uelzen bis zu einer Million Euro Förderung durch den Bund.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) zeichnete am Mittwoch beim 14. Zukunftsforum Ländliche Entwicklung am Rande der in Berlin digital stattfindenden Grünen Woche neben Uelzen sechs weitere Kreise aus Deutschland aus.Die Co