Eine Hinweistafel weist auf das Amtsgericht, das Landgericht und die Staatsanwaltschaft Hildesheim vor dem Gebäude hin.

Holger Hollemann/dpa/Archiv

Hildesheim. Alles andere als alltäglich: Ein Ex-Pastor steht in Hildesheim vor Gericht - wegen einer schier endlosen Liste von Betrügereien. Er brauchte wohl eine zusätzliche Einnahmequelle. Und die sprudelte.

An Litaneien sollte er gewöhnt sein, diese aber ließ den früheren evangelischen Pastor in der Anklagebank zusammensinken: Fast zwei Stunden dauerte es, bis die Staatsanwältin im Prozess gegen den 61-Jährigen am Landgericht Hildesheim die An