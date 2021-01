Johanne Modder (SPD), Vorsitzende ihrer Fraktion im Niedersächsischen Landtag, hält während einer Sondersitzung des niedersächsischen Landtags zur Corona-Krise eine Rede.

Moritz Frankenberg/dpa/Archiv

Hannover. Die SPD im niedersächsischen Landtag fordert eine striktere Einhaltung der Corona-Regeln.

„Ich bin sehr dafür, dass wir schärfer kontrollieren“, sagte SPD-Fraktionschefin Johanne Modder am Mittwoch in Hannover. Viele Bürger hielten sich bereits sehr genau an die Maßnahmen, sagte sie. Diese Menschen hätten ein Recht darauf, dass