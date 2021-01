Im Reinraum des Raumfahrtunternehmens OHB System in Bremen montieren Techniker die kreisrunde Antenne auf den Galileo-Satelliten.

Bremen. OHB gilt in der Branche quasi als Mutter des Galileo-Satelliten, mit dem Europa sich in Sachen Navigation vom GPS-System der USA abnabelte. An der zweiten Generation baut OHB nicht mehr mit. Die Konkurrenz setzte sich durch.

Trotz jahrelanger Erfahrung beim Bau des europäischen Navigationssatelliten ist der Bremer Raumfahrtkonzern OHB bei der Ausschreibung für die neue Generation der Galileo-Satelliten rausgeflogen. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA habe OHB