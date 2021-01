Das Logo des Naturschutzbundes in Deutschland.

picture alliance / Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archiv

Hannover. Der Naturschutzbund (Nabu) in Niedersachsen hat im vergangenen Jahr Tausende neue Mitglieder bekommen: Im Jahr 2020 seien mehr als 11 000 Menschen der Vereinigung neu beigetreten, teilte der Nabu am Mittwoch in Hannover mit.

Seit 2007 hat sich demzufolge die Mitgliederzahl auf inzwischen mehr als 121 000 verdoppelt. Es sei bemerkenswert, das gerade während einer Pandemie viele Menschen die Arbeit des Nabu mit ihrer Mitgliedschaft unterstützen, sagte Landesvors