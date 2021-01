Blick auf den Eingang vom Landgericht.

Osnabrück. Wegen tödlicher Messerstiche auf seine Ehefrau muss sich seit Mittwoch ein 49 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Osnabrück verantworten.

Dem mazedonischen Staatsbürger wirft die Staatsanwaltschaft vor, am 17. August vergangenen Jahres in Bramsche seine Ehefrau auf offener Straße getötet zu haben.Der Mann soll sie an einer Unterführung unter der Bundesstraße 68 in einen Stra