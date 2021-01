Stühle stehen in einem leeren Klassenzimmer.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Hannover. Die Grünen haben die häufigen Kurswechsel in Niedersachsens Corona-Schulpolitik kritisiert.

Die Landesregierung müsse das Hin und Her schnell beenden und sich am bundesweiten Vorgehen orientieren, sagte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg am Mittwoch. „Dazu gehört, bundeseinheitlich zu klären, wie die Anforderungen an Ler