Windparks in der Nordsee produzieren so viel Strom wie nie

Blick auf den Offshore-Windpark „Butendiek“

Daniel Reinhardt/dpa/Symbolbild

Bayreuth. Die Windenergie aus der Nordsee trägt erheblich zur Energiewende bei. Zusammen mit der Offshore-Windenergie aus der Ostsee reicht sie inzwischen rechnerisch für knapp sieben Millionen Haushalte.

Die Windkraftwerke in der Nordsee haben im vergangenen Jahr so viel Strom geliefert wie noch nie. Insgesamt stieg die produzierte Menge im Vergleich zu 2019 um 12,4 Prozent auf 22,76 Terawattstunden (TWh), wie der Netzbetreiber Tennet in Ba