Dutzende Soldaten helfen in Altenheimen in Niedersachsen aus

Bundeswehrsoldaten stehen vor einem Altenheim hinter einer Bewohnerin.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Oldenburg. Sie gehen mit den Bewohnern spazieren oder verteilen Medikamente im Haus - zahlreiche Bundeswehrsoldaten sind seit kurzem in niedersächsischen Pflegeheimen im Einsatz. Wie gut können sie in der Pandemie helfen?

Dutzende Soldaten der Bundeswehr sind derzeit in niedersächsischen Altenheimen im Corona-Einsatz. 121 Kräfte unterstützten Anfang der Woche die Mitarbeiter in 11 Seniorenheimen, etwa in Oldenburg, wie eine Sprecherin der Bundeswehr mitteilt